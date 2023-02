Polizei Köln

POL-K: 230209-4-K/BAB Polizei stellt mutmaßlichen Autodieb nach Verfolgung

Köln (ots)

Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers haben am Donnerstagmorgen (9. Februar) im Stadtteil Bocklemünd/Mengenich mehrere Streifenteams einen noch nicht identifizierten mutmaßlichen Autodieb gestellt und vorläufig festgenommen.

Niederländische Polizisten hatten die Polizei Köln über einen mutmaßlich gestohlenen und flüchtigen weißen Peugeot informiert. Gegen 3 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Köln das gesuchte Auto im Autobahnkreuz Aachen auf der Bundesautobahn 4 aufgefallen. Trotz Anhaltezeichen beschleunigte der Fahrer den Wagen zwischenzeitlich auf über 200 km/h und flüchtete in Richtung Köln.

An der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd verließ der Unbekannte die A 1, missachtete "rote Ampeln" bevor er in der "Unteren Dorfstraße" stoppte und zu Fuß flüchtete. Ein Polizeihubschrauber lotste die Verfolger zu dem Tatverdächtigen, der sich in der "Klütschgasse" in einem Gebüsch versteckte.

Polizisten stellten den Wagen sicher und leiteten Ermittlungen wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der Mann soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Während der Verfolgung kollidierten an der Anschlussstelle Bocklemünd zwei Streifenwagen. Beide waren nicht mehr fahrbereit. (sw/kk)

