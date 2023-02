Polizei Köln

POL-K: 230208-4-K/SU Raubopfer in dunkle Ecke am Picassoplatz gelockt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Köln nach einem Mann, der am Freitag (27.05.2022) zusammen mit einem inzwischen identifizierten 20-Jährigen einen 17-jährigen Kölnbesucher überfallen haben soll. Nach der Tat auf dem Deutzer Picassoplatz gegenüber dem Tanzbrunnen hatten Polizisten aufgrund von Videodaten aus dem Deutzer Bahnhof den mutmaßlichen Komplizen des Gesuchten in Siegburg identifiziert. Der Unbekannte soll den jugendlichen Konzertbesucher seinerzeit angesprochen, in eine dunkle Ecke des Parkplatzes gelockt, ihn dort unvermittelt gepackt und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben. Der dann hinzugekommene 20-Jährige habe den Geschädigten mit Faustschlägen traktiert und leicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der unter anderem erbeuteten Jacke, Kopfhörern und einer Debit-Karte des Geschädigten in Richtung Rheinboulevard.

Das Fahndungsfoto ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/97980

Der nach Zeugenangaben gepflegt wirkende, schlanke, etwa 1,80 Meter große, schwarzhaarige und bärtige Angreifer wird auf 22 - 28 Jahre geschätzt. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke der Marke Lacoste mit roten Bündchen, rotem Kragen, einem Aufdruck auf dem Rücken sowie eine blaue Hose. Es liegen Hinweise darauf vor, dass der Mann sich zumindest zeitweise in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) aufhalten könnte. Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten machen können, werden um Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. (cg/kk)

