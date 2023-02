Polizei Köln

POL-K: 230208-3-K Kellereinbrecher festgenommen und in Haft

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagmorgen (7. Februar) nach einem Zeugenhinweis einen 41 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der unmittelbar zuvor in mehrere Gebäudekeller an der innerstädtischen Jabachstraße eingebrochen sein soll. Ein Haftrichter schickte den Mann, der nach eigenen Angaben drogenabhängig ist, in Untersuchungshaft. Das Kriminalkommissariat 51 prüft, ob der 41-Jährige für weitere gleichgelagerte Taten der letzten Zeit verantwortlich ist.

Gegen 8.40 Uhr hatte eine Anwohnerin den Notruf 110 gewählt, nachdem sie im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses die aufgebrochenen Kellerverschläge festgestellt hatte. Hinter einer Werbetafel auf dem benachbarten Kirchen-Gelände trafen die Beamten den Verdächtigen an. Bei ihm fanden sich neben einem Werkzeugkoffer und originalverpackten Küchengeräten auch elf Ferngläser, die unmittelbar zuvor im Verlauf eines weiteren Einbruchs aus der anliegenden Sakristei gestohlen worden waren. (cg/cs)

