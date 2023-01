Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 27. Januar 2023

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 206 Mal alarmiert. In 65 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Einmal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 195 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. 11 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe. Außerdem kam es zu einem Fehlalarm, welcher durch automatische Brandmeldeanlage im Elbepark ausgelöst wurde.

PKW gerät in Brand

Wann: 27. Januar 2023 01:04 - 01:31 Uhr Wo: Radeburger Straße / Rähnitz

Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet ein PKW Audi A6 in Brand. Der Fahrer konnte sich vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Fahrzeug retten. Mit einem Strahlrohr löschte ein Trupp unter Atemschutz den im Vollbrand stehenden PKW. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert. Die durch das Löschwasser entstandene Eisfläche wurde durch den zufällig anwesenden Winterdienst abgestumpft. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

Heizdecke löst Brand aus

Wann: 27. Januar 2023 22:51 - 00:13 Uhr Wo: Lommatzscher Straße / Mickten

Über den Notruf 112 erhielt die Feuerwehr die Meldung, dass es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamiliengebäudes zu einer Rauchentwicklung gekommen war und eine Person am Fenster um Hilfe rief. Die Integrierte Regionalleistelle alarmierte daraufhin Einsatzkräfte, welche sich auf dem Rückweg von einem Brandmelderalarm im Elbepark in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle befanden. Unter Atemschutz konnten sich die Einsatzkräfte deshalb sehr schnell Zugang zur Brandwohnung verschaffen und den Mann ins Freie retten. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Lageerkundung ergab, dass der Mann offenbar versucht hatte mit einer Heizdecke sein Bett vorzuwärmen. Dabei wurde die Heizdecke überhitzt und entzündete die Bettdecke sowie den Matratzenbezug. Durch die elektrische Überlast löste der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus, wodurch Schlimmeres verhindert wurde. Der Brand im Schlafzimmer konnte durch einen Trupp rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich belüftet. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

