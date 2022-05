Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 21:00 Uhr, kam es auf dem Gelände der Grundschule Sande zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen, wurde ein Beteiligter durch den Einsatz eines Messers verletzt. Er erlitt eine Schnittverletzung am Unterarm. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell