POL-DEL: Alkoholisierter PKW-Fahrer kollidiert mit Hauswand

Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 28.05.2020, gegen 01.30 Uhr, gerät in Elsfleth, Ortsteil Huntebrück, eine Stahlhalle neben einem Einfamilienhaus in Brand. Trotz des Einsatzes der umliegenden Feuerwehren mit 53 Einsatzkräften brennt die ca. 170 qm große Halle, in der sich neben zwei PKW verschiedene andere Fahrzeuge befinden, nieder und wird nebst Inventar vollständig zerstört. Das Wohnhaus auf dem Grundstück bleibt ...

