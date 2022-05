Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Albersloh. Pedelecfahrer an den Unfallfolgen verstorben

Warendorf (ots)

Der 75-jährige Pedelecfahrer aus Albersloh, der am 21.05.2022, gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bauernschaft Natorp lebensgefährlich verletzt worden war, ist heute (24.05.2022) in einem Krankenhaus in Münster an den Unfallfolgen verstorben. Bei dem Verkehrsunfall war es zu einer Kollision zwischen dem Zweiradfahrer und einem 73-jährigen Pkw-Fahrer aus Drensteinfurt gekommen. Der 75-jährige Radfahrer war mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Münster gebracht worden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld hatte an der Unfallstelle Spuren gesichert, auf deren Grundlage nun ein Gutachter den Unfallhergang rekonstruieren wird.

