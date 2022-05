POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Warendorf (ots) - Vermutlich haben Unbekannte am Sonntagabend (22.05.2022, 21.50 Uhr) mehrere Müllcontainer einer Gesamtschule an der Kapellenstraße in Warendorf in Brand gesteckt. Die Tonnen brannten bereits, als Feuerwehr und Polizei eintrafen. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Brandverursacher bitte an die Polizei Warendorf, ...

mehr