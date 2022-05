Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Supermarkt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend (21.05.2022, 21.30 Uhr) und Montagmorgen (23.05.2022, 05.30 Uhr) in einen Supermarkt an der Ostbeverner Straße in Telgte eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich vermutlich über das Dach Zugang zu dem Discounter und den Büroräumen verschafft. Hier stahlen sie Geld aus einem Tresor und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet, hat Kenntnisse über den Einbruch oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

