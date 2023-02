Polizei Köln

POL-K: 230208-2-K Ladendetektiv von mutmaßlichem Dieb angegriffen - Festnahme

Köln (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl von Parfum am Dienstagmittag (7. Februar) in der Kölner Innenstadt haben Polizisten einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Ladendetektiv (28), der den mutmaßlichen Dieb an seiner Flucht hinderte, wurde dabei leicht an der Hand verletzt.

Gegen 13.15 Uhr soll der Mann in einem Kaufhaus auf der Hohe Straße an zwei Parfumpackungen die Sicherungen entfernt und Richtung Ausgang gegangen sein. Als der Sicherheitsmitarbeiter ihn stoppen wollte, soll der Mann versucht haben, sich loszureißen und nach ihm geschlagen haben. Mit Hilfe eines Kollegen (42) gelang es schließlich, den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten.

Der aus Marokko stammende Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell