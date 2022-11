Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich mehrere Strafanzeigen für 80-jährigen unkooperativen Reisenden

Halle/S. (ots)

Am Sonntag, den 27. November 2022 wurde die Bundespolizei in Halle durch die Notfallleitstelle der Bahn um Unterstützung gebeten: In einem Intercity-Express, welcher auf der Strecke München - Ludwigslust unterwegs war, befand sich ein Reisender im Bordrestaurant und weigerte sich, dem Zugbegleiter den notwendigen Fahrschein zur Kontrolle auszuhändigen. Stattdessen beleidigte der 80-Jährige den Bahnmitarbeiter mit ehrverletzenden Worten, woraufhin dieser den Mann von der Weiterfahrt ausschloss und ihn aufforderte nach der Ankunft am Hauptbahnhof Halle den Zug zu verlassen. Auch das verneinte der Deutsche und blieb sitzen, woraufhin eine Streife der Bundespolizei zum Einsatz kommen musste. Diese stand um 14:40 Uhr auf Bahnsteig 6 bereit und der betroffene Zugbegleiter führte sie zu dem Tatverdächtigen. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann von Anfang an unkooperativ und respektlos. Den mehrmaligen Aufforderungen, den Intercity-Express zu verlassen, kam er nicht nach, so dass die Bundespolizisten die zwangsweise Durchsetzung androhen mussten. Auch dies bewegte den Mann nicht. Daraufhin mussten die Bundespolizisten einfache körperliche Gewalt anwenden, um ihn aus dem Zug zu geleiten. Hierbei wehrte, sperrte und windete er sich massiv und schlug einen Beamten mit der rechten Faust vor das Nasenbein. Er wurde für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Ihn erwartet aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens gleich eine ganze Litanei an Strafanzei-gen, unter anderem wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch, Widerstan-des gegen- sowie tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Kör-perverletzung. Der betroffene Bundespolizist wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

