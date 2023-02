POL-K: 230209-1-K Mutmaßlicher Glätteunfall: Radfahrer stürzt in Ossendorf - Krankenhaus!

Köln (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl von Parfum am Dienstagmittag (7. Februar) in der Kölner Innenstadt haben Polizisten einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Ladendetektiv (28), der den mutmaßlichen Dieb an seiner Flucht hinderte, wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Gegen 13.15 Uhr soll der Mann in einem Kaufhaus auf der Hohe ...

