Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Vereinsheim, Werkzeuge und Gartengeräte entwendet.

Bollendorf (ots)

Im Zeitraum vom 26.11.2022 gegen 17:00 Uhr bis zum 27.11.2022 um 09:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus dem Vereinsheim des Tennisvereins in Bollendorf. Bislang unbekannte Täter drangen durch Gewalteinwirkung in das Gebäude ein und entwendeten Werkzeuge und Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 3000EUR. Zeugen, die verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im tatrelevanten Zeitraum im Umfeld der Tennisplätze wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

