Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Rahmen von Feierlichkeiten in Kelberg festgestellt

Kelberg (ots)

Am 27.11.2022 gegen 00:11 Uhr wurden die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun zu einer Feierlichkeit in der Dauner Straße in Kelberg gerufen, weil hier Personen offenbar gegen die geltenden Regeln des Betäubungsmittelgesetzes verstießen.

Durch die Beamten wurden vor Ort drei tatverdächtige Personen im Alter von 21 bis 49 Jahre festgestellt, welche illegale Betäubungsmittel zumindest konsumiert hatten.

Im Rahmen von Personendurchsuchungen wurden Konsumutensilien und geringste Mengen von illegalen Betäubungsmitteln fest- und sichergestellt.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

