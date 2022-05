POL-KA: Erster öffentlicher Auftritt des Polizeimusikkorps Karlsruhe seit 2019 am 29. Mai in Ötigheim mit neuer Sängerin Nina Hirschler

Karlsruhe (ots) - Am Montag gegen 09:35 Uhr fuhr eine 71-jährige Autofahrerin einen 77-jährigen Fußgänger an. Der Fußgänger stürzte hierbei und zog sich schwere Verletzungen zu. Aktuellen Erkenntnissen zufolge überquerte der Fußgänger bei grüner Ampel die Kreuzung Amalienstraße / Waldstraße. Die Autofahrerin befuhr geradeaus die Amalienstraße in Richtung ...

mehr