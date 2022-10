Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221018 - 1190 Bundesautobahn 661: Schwerer Auffahrunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag ereignete sich auf der Autobahn 661 ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 16:20 Uhr mit einem VW auf der A 661 in Richtung Egelsbach unterwegs. Er nutzte die linke Fahrspur. Zwischen der Anschlussstelle Nieder-Eschbach und der Anschlussstelle Heddernheim musste er seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Drei hinter ihm befindliche Autofahrer schafften es, noch rechtzeitig abzubremsen. Mutmaßlich erkannte eine 22-jährige Honda-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr auf das letzte der vor ihr abbremsenden Autos auf, sodass die Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden.

Die 22-jährige Honda-Fahrerin und eine 22-jähriger Mercedes-Fahrer erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Eine 47-jährige Tesla-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin und der 35-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt. Die Verletzten kamen in örtliche Krankenhäuser. Aufgrund des Auffahrunfalls entstand an den fünf beteiligten Pkw zum Teil erheblicher Sachschaden, der insgesamt im hohen fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam darüber hinaus zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, sodass sich ein größerer Stau bildete. Zeitweise floss der Verkehr an der Unfallstelle nur über den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen. Die Autobahn konnte gegen 17:20 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell