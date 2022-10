POL-F: 221017 - 1187 Frankfurt - Gallus: Nachbarschaftsstreit führt zu größerem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Samstag (15. Oktober 2022) auf Sonntag (16. Oktober 2022) kam es im Rahmen einer Musikveranstaltung in Bergen-Enkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 04.00 Uhr gerieten die beiden Personengruppen in einen Streit. Dieser mündete in ...

mehr