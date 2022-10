Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221016 - 1184 Frankfurt - Sachsenhausen: Streitgespräch endet mit Pfeffersprayeinsatz

Frankfurt (ots)

Am Samstagmorgen (15. Oktober 2022) griff in der Paradiesgasse Ecke Kleine Rittergasse ein unbekannter Taxifahrer einen weiteren Taxifahrer mit einem Pfefferspray an und entfernte sich vom Ereignisort.

Gegen 04:15 Uhr parkte der 38-jährige Geschädigte sein Taxi außerhalb der vorgesehenen Taxistände. Dieser Umstand fuchste den unbekannten Taxifahrer so sehr, dass er den 38-Jährigen zur Parksituation ansprach. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beiden, zückte der Täter ein Pfefferspray hervor und attackierte den 38-Jährigen damit. Im Anschluss sei der beschuldigte Taxifahrer in unbekannte Richtung samt seinem Taxi geflohen. Aufgrund der Augenreizung konnte der Geschädigte das Kennzeichen nicht sehen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell