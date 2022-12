Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Rotlichtmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein 45-jähriger Seat Fahrer befuhr am Sonntag gegen 01:40 Uhr die L1140 von Möglingen in Richtung Ludwigsburg. Hierbei missachtet er Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd das rote Licht der dortigen Lichtzeichenanlage. In der Folge kollidiert der Seat mit dem Mercedes eines 46-Jährigen, der bei Grünlicht von der L1140 auf die BAB 81 in Richtung Stuttgart auffahren wollte. Der Fahrer des Mercedes wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

