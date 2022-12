Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 72.000 Euro kam es am Freitagnachmittag gegen 13:00 Uhr auf der BAB 8, zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Raststätte Sindelfinger Wald. Eine 20-jährige VW-Lenkerin befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem linken der vier Fahrspuren in Fahrtrichtung München und musste ihr ...

mehr