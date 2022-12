Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Stadtteil Neckarweihingen. Hierzu hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Nachdem er dort sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt hatte, flüchtete der Täter mit der Beute über eine Terrassentür in unbekannte Richtung. Beim Diebesgut handelt es sich um Schmuck in einem Wert von wenigen hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zu Folge auf etwa 500 Euro.

