Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Ramtel: Alkoholisierter 35-Jähriger beschädigt Pkw und leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Freitagmorgen gegen 00:00 Uhr in der Ulmer Straße in Leonberg - Ramtel, nachdem ein 35-Jähriger mit der Faust die Beifahrerscheibe eines Taxis eingeschlagen und gegen ein weiteres Fahrzeug getreten haben soll. Zeugen meldeten den Vorfall und befanden sich auch beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung vor Ort. Der 35-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, konnte sich nur schwer artikulieren und musste durch einige der Zeugen gestützt werden. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich unkooperativ und aggressiv, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Hiergegen wehrte er sich vehement und versuchte sich loszureißen, weshalb er durch die Beamten zu Boden gebracht wurde. In der Folge verletzte er sich selbst leicht, indem er seinen Kopf gegen eine angrenzende Mauer schlug. Eine 24-jährige Polizeibeamtin zog sich bei der vorläufigen Festnahme ebenfalls leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Fahrt dorthin drohte er den anwesenden Einsatzkräften und beleidigte sie. Im weiteren Verlauf wurde er in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg verbracht. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell