Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall in der Danziger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:10 Uhr im Kreuzungsbereich der Danziger Straße und der Hindenburgstraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 67-jährige Skoda-Lenkerin befuhr die Danziger Straße in Richtung Bebenhäuser Straße. Hierbei kreuzte sie die Hindenburgstraße. Zeitgleich kam auf der Hindenburgstraße von der Oststraße kommend eine vorfahrtsberechtigte 38-jährige Hyundai-Lenkerin angefahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte die beiden Fahrzeuge, dadurch wurde der Hyundai um 180 Grad gedreht und auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Durch den Unfall erlitt die 67-Jährige leichte Verletzungen. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte vorsorglich beide Unfallbeteiligte in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

