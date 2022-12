Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkene Autofahrer

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einem Verkehrsteilnehmer war im Opelkreisel ein Schlangenlinien fahrender Pkw aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten bei dem 29-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Mit einem noch höheren Promillewert war in der Nacht ein Autofahrer aus Pirmasens im Stadtgebiet von Kaiserslautern unterwegs. 3,83 Promille zeigte der Alkoholtester bei der Kontrolle des 39-jährigen, der mit seinem Pkw die B270 Höhe Vogelweh befahren hatte. Darüber hinaus überschritten am Wochenende weitere Autofahrer im Stadtgebiet die 1,1 Promillegrenze zur sog. absoluten Fahruntüchtigkeit. Ihnen allen wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und es wurde jeweils der Führerschein einbehalten. Sie alle erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.|PvD

