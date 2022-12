POL-PPWP: Betrunkener Autofahrer

Kaiserslautern (ots) - Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht aus der Waldstraße gemeldet. Sie hatten gegen 17.40 Uhr beobachtet, wie ein Mercedes Vito beim Abbiegen von der Scheerstraße in die Waldstraße gegen einen geparkten Skoda Yeti stieß. Der Fahrer hielt zunächst an, stieg aus und begutachtete den Schaden an beiden Fahrzeugen. Obwohl die Zeugen den Mann ansprachen und ...

