Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen melden Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht aus der Waldstraße gemeldet. Sie hatten gegen 17.40 Uhr beobachtet, wie ein Mercedes Vito beim Abbiegen von der Scheerstraße in die Waldstraße gegen einen geparkten Skoda Yeti stieß. Der Fahrer hielt zunächst an, stieg aus und begutachtete den Schaden an beiden Fahrzeugen. Obwohl die Zeugen den Mann ansprachen und aufforderten, die Polizei zu verständigen, setzte er sich wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mercedes Vito um ein Mietfahrzeug handelt. Eine Beschreibung des Unfallfahrers liegt vor. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell