Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schockanrufe! Nicht unter Druck setzen lassen!

Kaiserslautern (ots)

Eine ganze Reihe von Schockanrufen sind am Donnerstag aus Stadt und Landkreis der Polizei gemeldet worden. Zeugen teilten den Beamten mit, dass sie einen Anruf erhielten, angeblich, weil ein Angehöriger jemanden totgefahren habe oder wegen eines Verbrechens in Haft sitze. Die Anrufer gaben sich dabei meist als Polizisten aus und forderten eine Kaution über mehrere zehntausend Euro. Bevor allerdings der angebliche Beamte am Telefon war, gaben ein Komplize oder eine Komplizin eine filmreife Show ab: Schluchzend und weinend ließen die angeblichen Töchter beziehungsweise Söhne verlauten, schuld an einem schweren Unfall zu sein. Danach übernahm der falsche Polizist das Gespräch und versuchte, die Angerufenen unter Druck zu setzen. In keinem der bekannt gewordenen Fälle hatten die Betrüger Erfolg. Ihre potentiellen Opfer durchschauten die Masche meist sofort. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell