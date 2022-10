Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht in Aerzen gesucht

Hameln (ots)

Am vergangenen Mittwoch (28.09.2022), gegen 14:40 Uhr, kam es in Aerzen an der Kreuzung Bahnhofstraße / Osterstraße / Hinterm Flecken / Reherweg zu einem Verkehrsunfall.

Ein blauer Sattelzug hielt in der Bahnhofstraße bei Rotlicht der Lichtsignalanlage vor der Haltlinie. Ein weißer Klein-Lkw überholte ihn links und streifte mit seinem grauen Planenaufbau den linken Außenspiegel des Lkw, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Klein-Lkw bog dann nach links in die Osterstraße ab und fuhr in Richtung Goldschlag davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer des unfallflüchtigen Klein-Lkw nimmt die Polizeistation Aerzen (Tel. 05154/ 70988-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell