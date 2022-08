Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl an PKW

Mainz - Mombach (ots)

Erneut wurde ein Katalysator an einem parkenden PKW durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der PKW, ein Minivan, parkte in der Zeit vom 29.08.2022, 10:30 Uhr bis 30.08.2022, 07:00 Uhr im Westring in Mombach. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

