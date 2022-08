Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

Hünxe (ots)

Gestern, am 23. August 2022 um 21:08 Uhr, wurde die Einheit Hünxe unter dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" in die Straße "Beckmannsberg" alarmiert. In circa 20 Metern Höhe waren große Äste, an einem Baum, angebrochen und hingen herab. Zusammen mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe wurde die Lage erkundet. Da die Äste keine akute Gefahr darstellten rückte die Feuerwehr wieder ein. Der Einsatz endete um 22:16 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell