POL-PB: Fahrrad-Sicherheitstraining für ukrainische Flüchtlinge

Büren (ots) - (CK) - Büren - Am gestrigen Tag (13.07., 10.00 Uhr) meldete ein Mitarbeiter einen Einbruchdiebstahl in die Kellerräume der Zolldienststelle am Flughafen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Allerdings wurde am Tatort eine unbekannte Substanz aufgefunden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich umgehend gesperrt und die ...

mehr