Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Fund von unbekannter Substanz - Einsatz am Paderborner Flughafen

Büren (ots)

(CK) - Büren - Am gestrigen Tag (13.07., 10.00 Uhr) meldete ein Mitarbeiter einen Einbruchdiebstahl in die Kellerräume der Zolldienststelle am Flughafen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Allerdings wurde am Tatort eine unbekannte Substanz aufgefunden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich umgehend gesperrt und die Feuerwehr Büren alarmiert. Zur Bestimmung des Stoffes und zum Ausschluss möglicher davon ausgehender Gefahren wurden weitere Spezialeinheiten der Feuerwehren Essen und Dortmund sowie Kräfte des LKA NRW hinzugezogen.

Nach Untersuchungen vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei der Substanz um Löschpulver handelt, wie es in Feuerlöschern Verwendung findet.

Der Flugbetrieb war nicht betroffen und lief reibungslos weiter.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

