Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung - Widerstand gegen Polizeibeamte

Mainz - Neustadt (ots)

In der vergangenen Nacht gegen viertel vor drei warten eine 21-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann am Hauptbahnhof auf ihren Bus. Ein 16-jähriger fährt mit einem MVG-Fahrrad mehrmals im Kreis an den beiden Personen vorbei und beleidigt wiederholt die Wartenden. Der 24-jährige fragt, was das denn solle. Der 16-jährige sprüht daraufhin dem 24-jährigen mit einem Pfefferspray unvermittelt in das Gesicht, flüchtet sodann in Richtung Münsterplatz. Vor der nun hinzugerufenen Polizei flüchtet der Jugendliche zunächst ebenso, kann aber auf dem Grünstreifen in der Kaiserstraße gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der weiterhin aggressive, leicht alkoholisierte Jugendliche muss gefesselt werden. Er spuckt nach den Polizeibeamten und beleidigt diese. Beim Überziehen der Spuckhaube beißt er der Polizeibeamtin in den Finger und verletzt diese leicht. Ein Pfefferspray kann bei der Durchsuchung des Beschuldigten nicht gefunden werden. Der zunächst auf die Polizeidienststelle gebrachte 16-jährige wird sodann einer Jugendnotaufnahmestelle übergeben.

