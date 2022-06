Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Sonneberg (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem zurückliegenden Donnerstag bis Sonntagabend drangen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Neben diversem Schmuck und Uhren wurden auch technische Geräte gestohlen, sodass ein Beuteschaden in fünfstelligem Wert entstand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch in das Zweifamilienhaus geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 03672-417 1464 zu melden.

