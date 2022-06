LPI-SLF: Zwei junge Mopedfahrer nach Unfall verletzt

Sonneberg (ots) - Am Pfingstwochenende kam es im Bereich Sonneberg zu mehreren Einbrüchen. Insbesondere waren leerstehende Gebäude und Gartenhütten betroffen. Auch in Neuhaus am Rennweg wurde durch bislang unbekannte Täter in mehrere Garagen eingebrochen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

