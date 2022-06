Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung unter Nachbarn: 53-Jähriger im Krankenhaus

Pößneck (ots)

: Am Sonntagabend verletzte ein Mann seinen Nachbarn in der Bertolt-Brecht-Straße in Pößneck nicht unerheblich und muss sich nun strafrechtlich verantworten. Offensichtlich gerieten die beiden Männer zunächst verbal aneinander, nachdem der zwischenzeitlich beschuldigte 28-Jährige sich durch Lärm aus der Garage des 53-jährigen Geschädigten gestört fühlte. In der Folge schlug der Beschuldigte offensichtlich mehrmals auf den 53-Jährigen ein, sodass dieser anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Weiterhin wurden während der Auseinandersetzung zwei Motorräder des 53-Jährigen beschädigt, nachdem diese im Zusammenhang mit dem Gerangel zu Fall kamen. Die Ermittlungen dauern an.

