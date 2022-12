Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Unbekannte Täter haben an einem Skoda die Heckscheibe beschädigt. Der Besitzer meldete die Sachbeschädigung am Donnerstag der Polizei. Er hatte den Wagen gegen 7:30 Uhr in der Donnersbergstraße in Enkenbach-Alsenborn abgestellt. Als er gegen 15:30 Uhr wiederkam, war die Heckscheibe zerstört. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz