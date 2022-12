POL-PPWP: Durchsuchungen wegen Verstößen gegen das Waffenrecht

Kaiserslautern (ots) - Im Bereich der Bushaltestellen zwischen Rathaus und Fruchthalle ist es am Mittwochnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei gemeldet. Eine Person liege am Boden und werde getreten und geschlagen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 40-Jähriger von zwei Männern angegriffen wurde. Die Täter flüchteten in Richtung ...

