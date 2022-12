Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann attackiert 13-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochnachmittag in der Ländelstraße einen 13-Jährigen am Hals packte und ihm dabei die Luft abdrückte. Der Junge alarmierte nach dem Vorfall die Polizei. Wie sich herausstellte, war er möglicherweise Opfer einer Verwechslung und damit einer Körperverletzung geworden.

Etwa zeitgleich mit dem Kind waren zwei Jugendliche in der Ländelstraße unterwegs. Sie rollten einen Autoreifen vor sich her. In Höhe der Frühlingstraße ließen sie den Reifen auf dem Gehweg liegen. Plötzlich sei ein Mann gekommen und die Jugendlichen rannten weg. Der Unbekannte habe dann den 13-Jährigen fest am Hals gepackt. Er forderte ihn in pfälzischem Dialekt auf, den Reifen mitzunehmen. Der Junge bestritt, etwas mit dem Reifen zu tun zu haben. Nachdem der Angreifer von dem Kind abließ, stellte der Mann den Reifen an eine Hauswand und ging weg. Die Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos. Er konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden, weshalb die Polizei um Hinweise bittet: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist er etwa 50 bis 55 Jahre alt. Er hat braune Haare und eine Halbglatze. Der Mann ist korpulent und auffallend groß. Er war mit einer Hose der Marke "Engelbert Strauss" bekleidet. Nach der Beschreibung trug der Verdächtige ein rotes "Jäckchen". Insbesondere die beiden Jugendlichen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie könnten wichtige Zeugen sein. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

