Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei - Wer hat die Angreifer gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Im Bereich der Bushaltestellen zwischen Rathaus und Fruchthalle ist es am Mittwochnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach 17 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei gemeldet. Eine Person liege am Boden und werde getreten und geschlagen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 40-Jähriger von zwei Männern angegriffen wurde. Die Täter flüchteten in Richtung Benzinoring. Die Fahndung nach ihnen verlief erfolglos. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Sanitäter kümmerten sich um den Mann. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Beamten bitten um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell