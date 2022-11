POL-NI: Feuer auf Transportschiff

Bückeburg (ots) - (ma) In zwei Bückeburger Supermärkten und auf dem Weihnachtszauber kam es am vergangenen Wochenende zu insgesamt drei Taschendiebstählen. Am Freitag wurde einer 82jährigen Bückeburgerin gg. 15.30 Uhr aus ihrer Umhängetasche das Portemonnaie in einem Supermarkt an der Kreuzbreite entwendet. Die Geschädigte stellte den Diebstahl erst an der Kasse beim Bezahlen der Einkäufe fest. Die 82jährige konnte keinerlei Angaben zu möglichen Tatverdächtigen ...

mehr