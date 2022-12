Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Waffenfund: Keine Hinweise zur Reichsbürger-Szene

Verbandsgemeinde Landstuhl (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in einem Haus mehrere Waffen und Munition gefunden (wir berichteten: https://s.rlp.de/EnJHr). In zwei weiteren Gebäuden, darunter ein alter Militärbunker, fand die Polizei keine Beweismittel. Bis auf einige Fahrzeuge war der Bunker leer. Hinweise auf eine Verbindung des Ehepaars zur Reichsbürger-Szene liegen der Polizei nicht vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an. |erf

