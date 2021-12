Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht -

Trier, Frauenstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 19.12.2021, 20:00 Uhr zu Montag, den 20.12.2021, 10:00 Uhr wurde ein in der Frauenstraße vor der Seniorenresidenz Zuckerberg ordnungsgemäß abgestellter, goldfarbener Land Rover Defender an der rechten hinteren Tür mit einem Metallgegenstand mutwillig verkratzt. Außerdem wurde, vermutlich vom Täter, eine Zettel am beschädigten Pkw hinterlassen, worauf das Parkverhalten angeprangert wurde.

Wer kann Hinweise zum Täter/in machen? Wer hat im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen wahrgenommen? Wurden an weiteren Fahrzeugen Nachrichten hinterlassen?

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell