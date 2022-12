POL-PPWP: Betrunkene Autofahrerin

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstagmittag eine 18-jährige Fahrerin eines Toyotas verletzt worden. Der Frau folgte einem Mercedes auf der Hauptstraße in Katzweiler in Richtung Otterbach, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Die 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierbei zog sich die Frau eine Verletzung am Knie zu und wurde durch den ...

