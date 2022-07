Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Auto brannte aus

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger auf der B10 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Ebersbach konnte er Funkenflug am Heck des BMW erkennen. Als er realisierte, dass sein Auto brennt, konnte er gerade noch auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt Ebersbach anhalten und aussteigen. Unmittelbar danach stand das Auto lichterloh in Flammen und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 EUR. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Teerbelag der Straße erheblich beschädigt. Der Schaden an der Fahrbahn wird auf 10.000 EUR geschätzt. Bis 22.55 Uhr war die Straße in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Danach ging's einspurig an der Unglücksstelle vorbei.

