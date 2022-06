POL-LB: Ehningen: 72-Jährige wird Opfer von falschem Bankmitarbeiter

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 22:30 Uhr am Reithausplatz in Ludwigsburg vor einer dortigen Gaststätte zu einer Schlägerei zwischen einem 41- und einem 34-Jährigen. Zwischen den beiden Männern, die sich persönlich kannten, kam es offensichtlich aufgrund privater Unstimmigkeiten zu einem Streitgespräch und in der Folge zu gegenseitigen ...

mehr