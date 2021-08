Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfallgeschehen am vergangenen Wochenende in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Landeshauptstadt zu mehreren Unfällen mit verletzten Personen.

Am 13.08. kam es in den Abendstunden in Schwerin Ostorf, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme eines 53-jahrigen Schweriners, zu einem Verkehrsunfall, wobei er selbst als auch der Unfallgegner leicht verletzt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 80.000EUR. Sowohl der Seat SUV als auch der VW Multivan waren nicht mehr fahrbereit.

45 Minuten später wurde der Schweriner Polizei der nächste Unfall gemeldet. In der Wismarschen Straße fuhr eine alkoholisierte 61-jährige Schwerinerin auf einen anderen Pkw auf, welcher an einer roten Ampel verkehrsbedingt hielt. Verletzt wurde in diesem Fall keiner und der Sachschaden blieb gering. Ein Atemalkoholvortest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Am Samstag kam es zu einem weiteren Unfall durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer. Ein 41-jähriger Schweriner wollte gegen 12:30 Uhr mit 2,26 Promille Atemalkohol von der Lomonossowstraße in die Hamburger Allee abbiegen und übersah hierbei eine 87-jährige Fußgängerin. Die Schwerinerin wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und ins Klinikum verbracht.

Ebenfalls am Samstag, am frühen Nachmittag, wurde ein 44-jähriger Beifahrer leicht verletzt, als die Fahrzeugführerin eine Straßenbahn am Platz der Freiheit übersah und mit dieser kollidierte. Die 36-jährige Fahrzeugführerin erlitt bei diesem Unfall selber einen Schock. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen anlassunabhängiger Verkehrskontrollen wurden durch die Mitarbeiter des Polizeihauptreviers am vergangenen Wochenende fünf Radfahrer festgestellt, die unter Einfluss von Alkohol fuhren.

