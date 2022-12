Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, möglicher Betrug! Wegen Spritmangel um Geld gebeten

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Opelkreise Kunden Schmuck zum Kauf angeboten - angeblich, um sich von dem Geld Benzin zu kaufen. Wegen Spritmangels sei sein Wagen liegen geblieben. Der Unbekannte war mit einem silberfarbenen SUV mit italienischen Kennzeichen unterwegs. Ein Zeuge informierte die Polizei, weil ihm die Sache komisch vorkam. In Zusammenhang mit Betrugsdelikten ist den Beamten die Masche bekannt. Die Täter nutzen dabei die Hilfsbereitschaft ihrer Opfer aus. Billiger Modeschmuck wird für teures Geld an ahnungslose Menschen verkauft oder als Pfand hinterlassen. Bis die Täuschung auffällt, sind die Betrüger meist über alle Berge. Ob sich am Donnerstag jemand auf einen Handel mit dem Unbekannten einließ, ist der Polizei nicht bekannt. Eine Funkstreife konnte den Mann nicht mehr antreffen. Eine Anzeige liegt den Beamten bislang auch nicht vor. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell