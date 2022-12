Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tür hält Einbrechern stand

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Riesenstraße an der Tür eines Restaurants gescheitert. Zwischen Montagnacht und Mittwochnacht machten sich Unbekannte an der Schiebetür zu schaffen - erfolglos. Den Tätern gelang es nicht, in die Gaststätte einzudringen. Die Tür wurde bei dem Einbruchversuch allerdings beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

