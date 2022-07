POL-FL: Nordstrand: Bagger brennt - Einbruch in Bistro - Zeugen gesucht!

Schleswig (ots) - In der Nacht von Freitag (22.07.22, 20:30 Uhr) auf Samstag brachen unbekannte Täter in das Gemeindehaus in der Bismarckstraße in Schleswig ein. Sie entwendeten unter anderem mehrere E-Gitarren und ein E-Piano. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt im hohen vierstelligen Bereich. Der Abtransport der sperrigen Sachen von dem Gelände, welches ...

mehr